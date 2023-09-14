شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد ضد الأخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة الاتحاد ضد الأخدود، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره الأخدود، اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي.

وانتهى التوقف الدولي الذي أُقيم في شهر سبتمبر الجاري، لتستكمل مباريات الدوريات من جديد.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأخدود

وستنطلق مباراة اتحاد جدة أمام نظيره الأخدود، في بطولة دوري روشن السعودي، اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة أمام الأخدود

وسيتم نقل مباراة اتحاد جدة أمام الأخدود، في بطولة الدوري السعودي، عبر قناة SSC Hd1.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الأخدود في المركز الثالث عشر،برصيد 4 نقاط.