انت الان تتابع "القصبي": اتفاقية "التنافسية" والمنتدى الاقتصادي العالمي ستُنمي تجارة الخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 11:47 صباحاً

قال وزير التجارة ماجد القصبي: إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) تُنمي تجارة الخدمات. وأضاف "القصبي": إن هذه الاتفاقية سيكون لها انعكاس مباشر على تطوير التشريعات والإجراءات، وتسهيل تصدير الخدمات للأسواق المستهدفة. وكان المركز الوطني للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) قد وقّعا اليوم في مقر المنتدى بمدينة جنيف السويسرية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل وتنمية تجارة الخدمات في المملكة، بما يعزز نمو القطاع التجاري، ويزيد التعاملات التجارية عبر الحدود بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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