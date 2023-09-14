مشروع تجريبي لاستخدام المياه منخفضة الملوحة شرق محافظة الليث

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 11:51 صباحاً

اختار فريق دراسة مكون من وكالة المياه ووكالة الزراعة ووكالة الأراضي ووكالة البحث والابتكار، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للري، وإدارة الأراضي بفرع منطقة مكة المكرمة، ومكتب وزارة البيئة بمحافظة الليث، بالإضافة إلى شركة نقل وتنقية المياه، مواقع شرق محافظة الليث لمشروع تجريبي لاستخدام المياه منخفضة الملوحة في الزراعة. وقد زار الفريق بعض المواقع في شرق محافظة الليث؛ لتخصيص أراض للزراعة باستخدام مياه منخفضة الملوحة. وتأتي هذه الدراسة سعيًا لتطوير أنظمة إنتاج زراعي مناسبة وبديلة وملائمة للظروف البيئية من خلال الاستغلال الأمثل لكفاءة الموارد الطبيعية المتاحة من التربة والمياه المنخفضة النوعية، وسعيًا لتحقيق الأمن الغذائي؛ لما لها من آثار اقتصادية عظيمة تتمثل في الاستفادة من مساحات هائلة من الأراضي المتأثرة بالملوحة والمياه المالحة في زيادة الإنتاجية الزراعية. يُذكر أن الماء قليل الملوحة brackish water، يحتوي على أملاح أكثر من المياه العذبة، لكن أقل مما هو موجود في ماء البحر.

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