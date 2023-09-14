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الأرصاد: المُتداول عن تأثر السعودية بالأعاصير إثارة إعلامية وغير صحيح

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الرياض - محمد الوسيري - نفى المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عن تأثر السعودية بالأعاصير.

إثارة إعلامية

وقال القحطاني، عبر حسابه في منصة إكس “إن كل ما يتداول من أخبار عن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير غير صحيحة، ولا تتجاوز الإثارة الإعلامية”.

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بحار شبه مغلقة

وأضاف “أن المملكة تطل على بحار شبه مغلقة لا تتكوّن بها الأعاصير المدارية وتأثيرها المباشر غير وارد بمشيئة الله، ونؤكد على أهمية أخذ المعلومات من مصدرها ممثلة في المركز الوطني للأرصاد”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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