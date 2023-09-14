شكرا لقرائتكم انتهاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ينتهي يوم غد الجمعة 15 سبتمبر الجاري، قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس الذي بدأ العمل به ابتداءً من يوم الخميس 15 يونيو الماضي.

وينص القرار على حظر العمل تحت أشعة الشمس في جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً.

قد يهمّك أيضاً

زيادة الإنتاج وسلامة العمال

وكانت وزارة الموارد البشرية قد دعت إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.