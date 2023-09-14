انت الان تتابع صافرة التشيلي "بيرو مازا" تضبط مواجهة الأخدود والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 1:22 مساءً

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الحكم التشيلي بيرو مازا، لإدارة مباراة الأخدود والاتحاد، اليوم الخميس، في افتتاح الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين. ويساعد "مازا" كلًّا من: مواطنه "آلان ساندو فال"، والباراجوياني "رودني أكينو"، على أن يكون السعودي محمد الحربي حكمًا رابعًا. فيما سيكون التشيلي "خوان لارا" حكمًا لتقنية الفيديو، والسعودي عبد الرحيم الشمري مساعدًا له. ويحتلّ الاتحاد المركز الثالث برصيد 12 نقطة، فيما جمع الأخدود 4 نقاط في المركز الثالث عشر. كما قرّرت لجنة الحكام اختيار طاقم سعودي لمباراة الوحدة وضمك، بقيادة الحكم عبدالله الحربي.

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