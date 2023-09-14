انت الان تتابع عند 11154 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 1:30 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 32.31 نقطة ليقفل عند مستوى 11154.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 233 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات: الدواء، والمصافي، وإكسترا، ووفرة، ووقت اللياقة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أميانتيت، وميدغلف للتأمين، وثمار، والباحة، والصقر للتأمين؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين "7.55%" و"9.02%". وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والباحة، وجدوى ريت السعودية، والكيميائية، والأهلي؛ هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، ولوبريف، والأهلي، والمنجم؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 295.44 نقطة ليقفل عند مستوى 22808.41 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 34.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و500 ألف سهم.

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