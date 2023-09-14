"إرواء" تحصل على شهادة الاعتماد من "التميّز الأوروبي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 1:41 مساءً

حصلت جمعية "إرواء" لخدمات المياه الصالحة للشرب، اليوم الخميس، على شهادة الاعتماد من منظمة التميز الأوروبي "EFQM". ويعكس حصول الجمعية على تلك الشهادة الدولية، التزامها بالتميز وتحسين جودة المنظومة الداخلية وتطوير الإجراءات وتنفيذ مشروعات عدة تحسينية؛ لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما تأتي هذه الخطوة ضمن اهتمام جمعية "إرواء" بالجودة وتطوير العمل المؤسسي، باستخدام منهجيات عالمية لتحسين العمل التنموي، بما يضمن الاستدامة، ويتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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