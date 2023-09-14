وصول ممثّلي تشاد إلى مقرّ التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 1:44 مساءً

أعلن التحالفُ الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الخميس 14/ 9/ 2023، وصولَ ممثّلي جمهورية تشاد إلى مقر التحالف الإسلامي، ليصبح عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى مقر التحالف 31 دولة. وأوضح أمين عام التحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن وصول ممثلي جمهورية تشاد إلى مقرّ التحالف الإسلامي وعملهم جنبًا إلى جنب مع زملائهم من ممثلي دول التحالف؛ يُعدّ خطوة إيجابية ومُباركة من قِبل قيادة الحكومة التشّادية، واستشعارًا منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف. وتمنّى لهم التوفيق في أداء مهام عملهم، منوهًا إلى الدور الكبير المنوط بممثّلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف ومبادراته الاستراتيجية في محاربة الإرهاب. وأكد "المغيدي" أن جمهورية تشاد بما تتمتّع به من أطياف دينية وعرقية وثقافية مختلفة، وموقع جغرافي مهم في القارة الأفريقية؛ سيكون له الأثر الإيجابي الكبير بتواجدها كعضو فاعل بالتحالف الإسلامي. يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضمّ في عضويته 42 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية، وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.

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