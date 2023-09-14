انت الان تتابع الألماني "روبرت باور" مدافع نادي الطائي السعودي يعتنق الدين الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 2:04 مساءً

أعلن الألماني روبرت باور مدافع نادي الطائي، اعتناقَه الدين الإسلامي بعد بضعة أسابيع قليلة فقط من انضمامه إلى الدوري السعودي خلال هذا الصيف. ونشر "روبرت باور" بحسابه الشخصي عبر منصة "إنستغرام"، صورة له وهو يصلي، معلقًا عليها: "لكل من راسلني اليوم، إنه أنا أصلي مع والد زوجتي ناصر وابني عيسى". وأضاف لاعب الطائي قائلًا: "لقد دخلت الإسلام عن طريق زوجتي وعائلتها.. شكري لكل من ساعدني وشجعني على ذلك". كما نشر اللاعب الألماني عبر حسابه إحدى آيات سورة سورة الفاتحة: "اهدنا الصراط المستقيم" . وأدى ذلك المنشور إلى تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ حصد العديد من الإعجابات والتعليقات، مهنئين اللاعب وداعين له بالاستمرار.

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