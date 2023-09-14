شكرا لقرائتكم إيقاف أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي قرارًا بإيقاف اعتماد أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مدينة الرياض ، وذلك بسبب عدم الالتزام بأنظمة ولوائح وتعليمات المجلس.

وأهابت الأمانة العامة لـ مجلس الضمان الصحي كافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بالتقيد والالتزام بأنظمة وقرارات المجلس وأمانته العامة، والتي تهدف إلى حماية أطراف العلاقة التأمينية.