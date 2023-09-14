شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل الاتحاد لمواجهة الأخدود في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الأخدود، في منافسات دوري روشن السعودي.

ويستعد بعد قليل، اتحاد جدة لمواجهة نظيره الأخدود، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الأخدود في المركز الثالث عشر،برصيد 4 نقاط.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الأخدود في الدوري السعودي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد بامسعود، لويز فيليبي، حسن كادش، أحمد شراحيلي، مدالله العليان.

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي.

خط الهجوم: صالح العمري، كريم بنزيما، رومارينيو.

وتضم قائمة البدلاء "عبد الله المعيوف، مروان الصحفي، سلطان الفرحان، عمر هوساوي، تركي الجعدي، هارون كمارا، سويلم المنهالي".