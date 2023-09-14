صدمة لمحمد صلاح من الفيفا - تعرف على السبب

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محمد الفلاح - اسدل الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس الستار عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" لعام 2023

قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم

وخرج المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي من سباق الأفضل في العالم، بعد إعلان قائمة افضل 12 لاعب وجاءت كالتالي:-

جوليان ألفاريز (الأرجنتين/ مانشستر سيتي)

مارسيلو بروزوفيتش (كرواتيا / إنتر ميلان/ النصر)

كيفن دي بروين (بلجيكا/ مانشستر سيتي)

إلكاي جوندوجان (ألمانيا/ مانشستر سيتي/ برشلونة)

إيرلينج هالاند (النرويج/ مانشستر سيتي)

رودري (إسبانيا/ مانشستر سيتي)

خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا/ نابولي)

كيليان مبابي (فرنسا/ باريس سان جيرمان)

ليونيل ميسي (الأرجنتين/ باريس سان جيرمان/ إنتر ميامي)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا/ نابولي)

ديكلان رايس (إنجلترا/ وست هام يونايتد / آرسنال)

برناردو سيلفا (البرتغال/ مانشستر سيتي)

تلك الأسماء تم اختيارها بناء على اختيارات عدد من خبراء "فيفا" اعتمادًا على أداء اللاعبين خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 حتى 20 أغسطس 2023

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن فتح باب التصويت على الجائزة، حيث يحسم الفائز بالجائزة تصويت مدربي وقادة المنتخبات، وعدد من الصحفيين حول العالم، إضافة إلى تصويت الجماهير عبر موقع "فيفا".