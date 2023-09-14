شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي ينضم لبعثة الفريق قبل مواجهة السوبر الافريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبعثة الفريق الأحمر في المملكة العربية السعودية؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

بيرسي تاو يلحق بمران الأهلي



ولحق بيرسي تاو، نجم الفريق الأول الكروي بالنادي الأهلي ببعثة الفريق في مقر إقامتها بمدينة الطائف، بعد مشاركته مع منتخب جنوب إفريقيا في معسكره الأخير.



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مرانه الختامي في التاسعة والربع مساء اليوم، ويقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، والذي يستضيف المباراة.



ويعقد الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة في فندق الإقامة لشرح بعض الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة.