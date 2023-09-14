شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة، يوم الجمعة، على ستاد “مدينة الملك فهد الرياضية” في الطائف، على أن يدير المباراة الحكم بييري أتشو.

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والفريق الأول الكروي بنادي اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، اليوم في أحد فنادق مدينة الطائف.

الأهلي بالزي التقليدي أمام اتحاد العاصمة



وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الفريق الجزائري قميصًا باللون الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض.



وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالمباراة وموعد وصول كل فريق لأرض الملعب، وبقية الجوانب التنظيمية خلال اللقاء.