انت الان تتابع "غير مرغوب فيهما".. روسيا تطرد دبلوماسيَّيْن أمريكيَّيْن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم "الخميس"، أن اثنين من طاقم السفارة الأمريكية غير مرغوب فيهما، واستدعت السفيرة الأمريكية لدى موسكو.

وذكرت الوزارة أنه لن يُسمح بأي تدخل من جانب السفارة الأمريكية في الشؤون الداخلية لروسيا؛ وفقًا لوكالة "تاس" للأنباء.

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