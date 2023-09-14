انت الان تتابع جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي تكرّم "الحقيل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كرّمت جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي بمملكة البحرين في نسختها الثالثة عشرة، اليوم؛ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ تقديرًا لجهوده في خدمة المجتمع والعمل التطوعي والإنساني؛ وذلك بحضور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وعدد من الوزراء في مملكة البحرين.

وتسلم درعَ التكريم المشرفُ العام على الإدارة العامة للشراكات والتعاون الدولي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبدالعزيز بن محمد السمان.

وتهدف الجائزة التي تنظّمها جمعية الكلمة الطيبة في البحرين، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع؛ إلى تكريم رواد العمل التطوعي في العالم العربي، ووضع خبراتهم ومشاريعهم في أوساط المتطوعين من مختلف الدول العربية، ونشر ثقافة التطوع وإبراز دوره في التنمية الشاملة للمجتمعات الخليجية والعربية، وتعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التطوعية، ودعم جهود المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص.

كما تهدف إلى المساهمة في توجيه الطاقات الشبابية لخدمة مجتمعاتهم، وتنمية قدرات ومواهب وإبداعات المتطوعين، والعمل على إبراز العمل التطوعي من خلال تعميق التواصل بين أصحاب البصمات التطوعية في مختلف الأجيال، ونقل المعرفة والخبرات إلى الفئات المستهدفة بما يؤدّي إلى وضع المتطوّعين في العمل المناسب لميولهم وتخصصاتهم وأعمارهم.

وأعلن الحقيل خلال افتتاح ملتقى التطوع البلدي الأول الذي استضافته مكة المكرمة في ديسمبر الماضي، عن وصول وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أكثر من 260 ألف متطوّع ومتطوعة، والهدف الرئيس الوصول إلى مليون متطوع في 2030.