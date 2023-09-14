أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران تصر على عدم التعاون بجدية مع "الطاقة الذرية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 2:34 مساءً

اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، اليوم (الخميس)، إيران "بالإصرار على الرفض المتعمد للتعاون بجدية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وذكرت البلدان الأربعة، في بيان مشترك، أنه "لم يتحقق أي تقدم على الإطلاق مع إيران في قضايا الضمانات العالقة وأنشطة التحقق منذ آخر اجتماع لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية في يونيو"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضافت أن "محاولات إيران لترهيب أعضاء مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية لإثنائهم عن التعبير عن مخاوفهم غير مقبولة". وطالبت الدول الأبعة طهران أن تقدم، دون مزيد من التأخير، معلومات موثوقة فنياً فيما يتعلق بالعثور على جزيئات يورانيوم مصنعة في موقعين.

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