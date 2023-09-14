الأرصاد تطلق المرحلة الثانية من البرنامج التوعوي بالطقس والمناخ

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 2:38 مساءً

أطلق المركزُ الوطني للأرصاد المرحلةَ الثانية للبرنامج التوعوي والتثقيفي بالطقس والمناخ، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية للمركز مع وزارة التعليم، والتي تتضمن زيارات للمدارس وتنظيم معارض توعوية وتثقيفية، وفعاليات وأنشطة متنوعة لطلاب وطالبات التعليم العام بجميع مناطق المملكة. ويسعى المركز خلال مرحلته الثانية إلى تعزيز برامج التوعية والتطوع، والتوسع في رفع مستوى الوعي الأرصادي بين الطلبة في جميع مناطق المملكة الأخرى، وتشجيع الطلاب والطالبات على البحث والابتكار في مجال الطقس والمناخ، وإنشاء جيل لديه إلمام تام بمعلومات الطقس والمناخ وكيفية التعامل معها، وتفعيل النشاطات اللاصفية والزيارات الميدانية لفروع ومرافق المركز. يشار إلى أن المركز دشن البرنامج التوعوي والتثقيفي بالطقس والمناخ منطلقًا من المدينة المنورة؛ احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد 2023م؛ حيث لاقى البرنامج صدى واسعًا، محقّقًا أهدافه في مرحلته الأولى.

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