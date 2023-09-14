انت الان تتابع "إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 61 طن سلال غذائية بإقليم البنجاب في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 61 طنًا و750 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في منطقة مظفر قر بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.550 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية المنفذة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الفئات الأكثر احتياجًا في باكستان.

من جهة ثانية، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في جمهورية السودان، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان لعام 2023م.

وتم أمس الأول توزيع 34 طنًا و160 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مركز الكريبة بمحلية مدني التابعة لولاية الجزيرة، استفاد منها 5.217 فردًا من الفئات النازحة.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الراهنة التي تمر بهم.

من ناحية أخرى، دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي النوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كتانكودي بجمهورية سريلانكا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، والمنفذ خلال الفترة من 11 حتى 17 سبتمبر2023م.

وكشف الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة على 2.000 فرد، وأجرى 165عملية جراحية، ووزع 500 نظارة طبية.