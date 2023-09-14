مشروطة…"المنافسة" توافق على إتمام عملية التركز الاقتصادي بين "جاهز" الدولية وشركة "ذا شيفز"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 2:45 مساءً

تلقت الهيئة العامة للمنافسة طلباً لاستحواذ شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات على كامل شركة أفضل الطهاة المحدودة (ذا شيفز). وبناءً على التقييم التنافسي وتحليل الآثار المتوقعة على المنافسة، تعلن الهيئة العامة للمنافسة الموافقة المشروطة على إتمام عملية التركز الاقتصادي والتي تتضمن اشتراطات والتزامات على الكيان الجديد الناتج من الاستحواذ بهدف استمرار المنافسة العادلة وبقاء السوق مفتوحاً للمنشآت الراغبة بالدخول أو توسيع أعمالها فيه. وستقوم الهيئة وفقاً للصلاحيات المخولة لها بمراقبة سلوك الشركات بعد إتمام الصفقة واختبار مدى التزام الأطراف بالاشتراطات المقررة.

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