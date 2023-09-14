"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية بسيئون اليمنية

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14 سبتمبر 2023, 3:05 مساءً
وقَّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ اتفاقيةَ تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة سيئون، يستفيد منها 3.545 فردًا.
وقد وقّع الاتفاقيةَ مساعدُ المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله بن صالح المعلم؛ أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم؛ لمساعدتهم في العثور على وظائف، والتقدم في حياتهم المهنية، وتحديد الخطة العلاجية لكل مريض على حدة، وتركيب الأطراف الصناعية لهم بأنواعها، وتوفير خدمات إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية، إضافة إلى تحسين قدرات الكادر الطبي فنيًّا ومهنيًّا من خلال تدريبهم على التعامل مع الحالات النوعية، والحدّ من هجرة الكوادر الطبية المتخصصة.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المستمرّ المقدم من المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.
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