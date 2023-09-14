أميركا تعتزم معاقبة 5 شركات تركية و"مواطن" بتهمة دعم روسيا في حربها على أوكرانيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 3:59 مساءً

أعلن مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الخميس)، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم فرض عقوبات على 5 شركات تركية ومواطن تركي. وأوضح المسؤول أن الإدارة تتهمهم بمساعدة روسيا على التهرب من العقوبات ودعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا، وفقاً لـ"رويترز". وبين أن العقوبات، ستكون جزءاً من حزمة أوسع ترتبط بروسيا وتشمل أكثر من 150 كياناً.

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