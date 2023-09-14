وزير الصناعة يستعرض مع نظيره البريطاني الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 4:01 مساءً

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بوزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة نايجل هادلستون، وذلك على هامش اجتماعات وزراء الصناعة والتجارة التي تستضيفها مدينة صلالة بسلطنة عُمان. وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تهم البلدان، وبحث تعزيز الشراكة مع المملكة المتحدة في عدد من القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاعي الصناعة والتعدين. وأكّد اللقاء على رفع مستوى التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية، إضافة إلى بحث زيادة التبادل التجاري، وفرص تنمية الصادرات غير النفطية بين الجانبين.

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