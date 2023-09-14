ليبيا.. فرق البحث تتمكن من إنقاذ 510 أشخاص من تحت الأنقاض بمدينة درنة

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محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت فرق البحث المحلية والدولية في ليبيا من إنقاذ 510 أشخاص من تحت الأنقاض بمدينة درنة التي تعرضت لفيضانات وسيول مدمرة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبي سعد الدين عبدالوكيل أن فرق الإنقاذ المحلية والدولية تمكنت من إنقاذ 510 أشخاص من تحت الأنقاض بمدينة درنة، مضيفًا أن عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث ما تزال مستمرة لكنها تحتاج لبعض الوقت، نظرًا لوجود آلاف المفقودين في العديد من المناطق المتضررة من الفيضانات، مشيرًا إلى حاجة العديد من المناطق لتدخل عاجل.

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