الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الاتحاد والاخدود اليوم في الدوري السعودي

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محمد الفلاح - تفاصيل مباراة الاتحاد والاخدود اليوم في الدوري السعودي

تفاصيل مباراة الاتحاد والاخدود اليوم في الدوري السعودي، يحل نادي الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نادي الأخدود في ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وذلك في الجولة السادسة من الدوري السعودي 2024.

بداية العميد لدوري روشن كانت قوية، حيث فاز بمبارياته الأربع الأولى، قبل أن يصطدم بالهلال في كلاسيكو الجولة الماضية، وبعد أن كان متقدمًا بالثلاثة قلب الزعيم الأمور رأسًا على عقب، وأنهى المباراة متفوقًا بأربعة أهدافٍ مقابل ثلاثة.

تراجع الاتحاد بذلك للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن 2024، وعليه استعادة الثقة والفوز بمباراة الأخدود القادمة، والذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاطٍ فقط.

موعد مباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي 2024

موعد مباراة الاتحاد والأخدود في الجولة السادسة من الدوري السعودي هو الخميس 14 سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي 2024

تمتلك شبكة قنوات "SSC" حقوق النقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مباراة الاتحاد والأخدود ستكون منقولة مجانًا عبر قناة SSC 1، وستكون مجانية بتقنية SD، أما للمشاهدة بالتقنية عالية الجودة HD، فعليك الاشتراك وشراء جهاز GOBX.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي 2024

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تشكيل الاتحاد ضد الأخدود

حراسة المرمى: جروهي.

الدفاع: أحمد بامسعود، فيليبي لويز، أحمد شراحيلي، مد الله العليان.

الوسط: سلطان الفرحان، فابينيو، كانتي، صالح العمري، رومارينيو.

الهجوم: كريم بنزيما.

تشكيل الأخدود ضد الاتحاد

حراسة المرمى: باولو فيتور

الدفاع: عوض خميس - أندري بورسا - سولومون كفيركفيليا - حسين الزبداني

الوسط: مصلح الشيخ - عيد المولد - سيباستيان بيدروزا - محمد الجحيف

الهجوم: أحمد مصطفى - فلورين تاناسي

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي 2024

يقدم تطبيق "شاهد" فرصة مشاهدة مباراة الاتحاد والأخدود مجانًا عبر الإنترنت، وذلك حصرًا للمتواجدين داخل السعودية، وفي هذه الحالة ستكون تقنية الصورة SD.

ولكن لمتابعة اللقاء من خارج المملكة أو بتقنية HD، ففي هذه الحالة ستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

ترتيب الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي

يحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حيث لعب 5 مباريات حصد خلالهم على 12 نقطة، حيث فاز في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة، واستطاع تسجيل 15 هدف بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.

بينما يحتل نادي الأخدود المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حيث لعب 5 مباريات حصد خلالهم على 4 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات، واستطاع تسجيل 3 أهداف بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

وسيفتقد نونو عددا كبيرا من اللاعبين بسبب الإصابات والإرهاق وتأخر عودة بعض اللاعبين من تمثيل منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولي "أجندة الفيفا".

ولن يكون هداف الفريق المغربي عبد الرزاق حمد الله، حاضرا في تشكيل الفريق بسبب تأخر عودته من المغرب، بجانب المصابين صانع الألعاب البرازيلي إيجور كورنادو والجناح البرتغالي جوتا.



وسيغيب عن لقاء اليوم من اللاعبين المحليين الظهيرين مهند الشنقيطي للإصابة وزكريا هوساوي، بخلاف فيصل الغامدي وعوض الناشري المتواجدين مع المنتخب الأولمبي.

وسيدخل في التشكيل الأساسي لتعويض الغائبين، كل من مد الله العليان وسلطان الفرحان وصالح العمري، لتعويض غياب الثلاثي الأساسي مهند الشنقيطي وكورنادو وحمد الله.