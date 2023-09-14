السعودية | معدل التضخم في السعودية يتراجع للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس

شكرا لقرائتكم معدل التضخم في السعودية يتراجع للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 2% خلال شهر أغسطس 2023، مقارنة بشهر أغسطس 2022، وهو أقل من الشهر السابق يوليو 2023، حيث كان 2.3%.

وتباطأ معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي، مسجلا أبطأ وتيرة في 14 شهراً.

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وأشارت الهيئة العامة للإحصاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس سنوي، وذلك نتيجة زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%.

التغير السنوي والشهري في معدل التضخم

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.8% في شهر أغسطس 2023، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5% وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أغسطس 2023، نظراً لوزنها الكبير في المؤشر البالغ 21%.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9%.

واستقر معدل التضخم نسبيا على أساس شهري بنسبة 0.03% مقارنة بشهر يوليو 2023.

وبلغ الرقم القياسي العام 109.71 نقطة في أغسطس 2023، مقارنة بنحو 107.61 في أغسطس 2022، و109.68 نقطة في يوليو 2023، ولذلك جاءت نسبة التغير 1.95% في أغسطس الماضي، على أساس سنوي، و0.03% على أساس شهري.

فيما واصلت نسبة التغير في مؤشر أسعار المستهلك التراجع في أغسطس الماضي للشهر الثالث على التوالي من 2.8% في مايو الماضي إلى 2.7% في يونيو و2.3% في يوليو.