السعودية | عمومية "بحر العرب" تقر تجزئة القيمة الاسمية إلى ريال واحد للسهم

شكرا لقرائتكم عمومية "بحر العرب" تقر تجزئة القيمة الاسمية إلى ريال واحد للسهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في اجتماعها الثاني يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023،على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد للسهم بدلا من 10 ريالات للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن عدد الأسهم بعد التعديل سيصل 100 مليون سهم مقابل 10 ملايين سهم حاليا، ولا يوجد أي تغيير في رأس المال قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.

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وذكرت أن قرار التجزئة سيكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تجزئة الأسهم.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قٌرر فيها تجزئة الأسهم.

كما وافقت الجمعية على تعديل المادة(7) من النظام الأساس المتعلقة برأس مال الشركة، و تعديل المادة (8) من النظام الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

وتمت الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

ووافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17سبتمبر الجاري ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 16 سبتمبر2026 والأعضاء الذين تم انتخابهم هم :محمد صالح محمد السحيباني، و هيثم بن محمد بن صالح السحيباني،و تركي ناصر سليمان الدهمش، و عبدالله محمد ناصر الحواس،و أحمد سليمان محمد الجاسر،و أحمد سراج عبدالرحمن خوقير،و صالح محمد جريدي العجيان، و عبدالعزيز محمد علي الخليفة.