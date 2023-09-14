السعودية | منظومة التنمية في السعودية توفّر تمويلاً ودعماً  بـ24.4

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن صندوق التنمية الوطني عن أبرز المساهمات التي قدمتها منظومة التنمية (صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له) خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، حيث تجاوزت قيمة التمويلات المقدمة 14.1 مليار ريال، وبلغ الدعم المصروف 10.3 مليارات ريال، فيما تجاوزت قيمة الضمانات 5.6 مليارات ريال.

وبصفته مشرفًا على تمويل التنمية، يقوم صندوق التنمية الوطني بالإشراف على التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويلعب دورًا مهمًا في ضمان الاستثمار الأمثل لرأس المال وتوظيفه في مشاريع مؤثرة، ومستدامة وذات أثر واعد.

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وبحسب التقرير النصفي الصادر من المركز الإعلامي في الصندوق، تنوعت مساهمة البنوك والصناديق التنموية في تحفيز الاقتصاد الوطني.

وبلغت التمويلات المصروفة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي 1.6 مليار ريال لـ104 منشأة صناعية، منها ما يقارب 1.1 مليار ريال لشركات كبيرة ذات أهمية استراتيجية في القطاع الصناعي، وأخرى تستهدف تأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنميتها وزيادة مساهمتها في القطاع الصناعي.

فيما قدم صندوق التنمية السياحي تمويلات بقيمة 133 مليون ريال ودعمًا بقرابة 34 مليون ريال وضمانات بقيمة 52 مليون ريال لـ 40 منشأة سياحية. بما يحقق التنمية السياحية في المملكة.

كما قدم صندوق التنمية الثقافي ضمانات لأكثر من 30 منشأة بقيمة تجاوزت 30 مليون ريال لدعم الأنشطة الثقافية في القطاع.

وقدّم صندوق تنمية الموارد البشرية دعمًا بقيمة 4.6 مليار ريال، من خلال برامجه المتنوعة بين دعم التدريب والتمكين والإرشاد، كما ساهم في دعم توظيف نحو 199 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، فيما استفادت من برامج دعم الصندوق 79 ألف منشأة تعمل في كافة القطاعات الحيوية من مختلف مناطق المملكة.

كما قدّم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضماناتٍ من خلال برنامج كفالة بـ5.2 مليار ريال، واستثمار بقيمة 172 مليون ريال من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وتمويلات بقيمة 215 مليون ريال من خلال برامج بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقدم بنك التنمية الاجتماعية خلال النصف الأول من 2023م تمويلات ودعم لأكثر من 70 ألف فرد بمبالغ 3.8 مليار ريال، وتم تقديم تمويلات لـ5.4 ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال.

دعم صندوق التنمية العقارية أكثر من 31 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية لتملك السكن، وبلغ إجمالي مبالغ الدعم المنصرفة للقروض المدعومة خلال الفترة ذاتها أكثر من 5.5 مليار ريال.

وقدم صندوق التنمية الزراعية تمويلات بقيمة 2.9 مليار ريال لما يقارب من 6 آلاف فرد و 63 منشأة خلال النصف الأول من العام 2023، بالإضافة لتقديم ضمانات مالية بنحو 316 مليون ريال. وقد تنوعت القطاعات الممولة بين قروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين وتمويل الاستثمار في عدد من المشاريع، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.

ونفذ بنك التصدير والاستيراد السعودي تمويل الصادرات السعودية غير النفطية بقيمة إجمالية فاقت 2.8 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2023م، كما بلغت الصادرات المغطاة بوثائق تأمين الائتمان حوالي 4.25 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2023م، في حين بلغت الضمانات الأخرى الخاصة كتوفير ائتمان أو ضمانات للصادرات ما يقارب 77 مليون ريال للفترة نفسها.

واعتمد الصندوق السعودي للتنمية قروض تنموية تجاوزت 2.6 مليار ريال في 7 دول لتنفيذ مشروعات تنموية، واعتمد مِنح تجاوزت 2.4 مليار ريال استفادت منها دولتين ومنظمة دولية واحدة، وبلغ إجمالي المنح المصروفة في النصف الأول من هذا العام حوالي مليار ريال، وتجاوزت القروض المصروفة 3 مليارات ريال لمشاريع تنموية في أكثر من 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى منظمات دولية، وتشمل المشروعات التي مولها الصندوق بناء محطات كهرباء وخطوط نقل الطاقة، وإنشاء مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات لتطوير قطاعات النقل والاتصالات، ودعم التعليم والصحة في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، لتعزيز قدرات الدول النامية على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية، والإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني في العالم.