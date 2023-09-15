شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج "الإسعافات الأولية" بمدارس نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة تعليم نجران ممثلةً بالشؤون الصحية المدرسية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم الخميس، المرحلة الأولى من برنامج "الإسعافات الأولية" في عدد من مدارس المنطقة، وذلك لتمكين الطلبة والهيئة التعليمية من مهارات الإسعافات الأولية.

ويهدف البرنامج إلى تنفيذ هيئة الهلال الأحمر السعودي دورات تدريبية وتثقيفية في مدارس تعليم المنطقة، لتدريب منسوبي المدارس وطلابها على الطرق السليمة للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة بداخل محيط المدرسة أو خارجه، وذلك في إطار التعاون التكاملي بين الجهات الحكومية المختلفة، لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ويتناول البرنامج ماهية الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة والإنعاش القلبي الرئوي، وطرق التعامل مع حالات انسداد مجرى الهواء، والتعامل مع حالات الكسور، وطرق وقف النزيف والتسمم، وأنواع الحروق ودرجاتها وطرق التعامل الصحيح معها، إضافة إلى تطبيقات عملية للحضور في الإسعافات الأولية والحالات الطبية الطارئة.