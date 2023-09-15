شكرا لقرائتكم خبر عن أُدينا بالخيانة.. وزارة الدفاع تنفذ حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع عن تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها، وهما المقدم الطيار الركن، ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء، يوسف بن رضا حسن العزوني، بقيادة منطقة الطائف.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنهما ارتكبا عدد من الجنايات العسكرية الكبرى، وألقي القبض عليهما بتاريخ 25 ذي الحجة 1438هـ وبتاريخ 24 ذي الحجة 1438هـ والتحقيق معهما.

جريمة الخيانة الحربية

ولفتت إلى أن التحقيقات أسفرت عن إدانة الأول بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن, وعلى شرف الخدمة العسكرية.

فيما أسفر التحقيق مع الثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث "العظمى، والوطنية، والحربية" وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية.

وذكرت أن جرى إحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهما، إذ أقرا بما نُسب إليهما، وصدر بحقهما حكمين يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي.

وأكدت الوزارة استيفاء إجراءات تدقيق الحكمين، والمصادقة عليهما، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما.

القوات المسلحة السعودية

وشددت أن هذا يأتي امتثالاً بما حرصت عليه الشريعة الإسلامية من اجتماع كلمة الأمة ونبذ أسباب الفرقة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يُريد أن يشق عصاكم ويُفرّق جماعتكم فاقتلوه).

وكذلك لما ورد في الأحكام الشرعية، والأنظمة المرعية من وجوب السمع والطاعة وعدم مفارقة الجماعة أو الإخلال بالولاية الشرعية، والمصالح العسكرية أو النكوث بالعهد والميثاق.

واختتمت بيانها قائلة: وزارة الدفاع إذ تُعلن عن ذلك؛ لتؤكد ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين برّوا بقسمهم، وضحوا بدمائهم حفظًا لأمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرةً في الوقت ذاته هذه الجرائم الشنيعة الدخيلة على منسوبيها.