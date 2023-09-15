شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات الاستفادة من المياه المجددة بظهران الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام فريق من وزارة البيئة والمياه والزراعة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لتخطيط المياه بوكالة المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور سعود المرشد اليوم الخميس، بجولة ميدانية في محافظة ظهران الجنوب؛ بهدف الاستفادة من المياه المجددة إحدى مستهدفات رؤية 2030.

وأوضح مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بظهران الجنوب، حسن مريع الوادعي، أن الجولة شملت محطة معالجة مياه الصرف الصحي والأودية والمتنزهات الوطنية في الثويلة والحمرة، والحدائق والمصانع والمزارع على وادي العرين، مشيرًا إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بالمحافظة تضخ يوميًا أكثر من 6 آلاف متر مكعب من المياه المتجددة، وهي كافية لتزويد جميع المواقع المستهدفة بالمياه الصالحة للزراعة والمسطحات الخضراء.

وبين أن الفريق عقد اجتماعًا بمقر بلدية ظهران الجنوب مع الجهات المختصة بالمحافظة، وتم استعراض نتائج الجولة والاستماع للمقترحات والآراء من الحضور.