شكرا لقرائتكم خبر عن سمو محافظ الأحساء يستقبل ممثلي مجلس إدارة نادي الروضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، أمس الأربعاء، رئيس مجلس إدارة نادي الروضة، الأستاذ مبارك بن أحمد المعيويد، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة الجديد، الذين قدموا للسلام على سموّه.

في بداية اللقاء بارك سموّه لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد اعتماد مجلس الإدارة الجديد بالنادي، منوهًا سموّه بما يحظى به قطاع الرياضة من الدعم والاهتمام غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وأكد سموّه على أهمية تقديم أفضل الجهود والتميز للحصول على مراكز متقدمة، ومنجزات رياضية للمملكة وللمحافظة، متمنيًا التوفيق للنادي.

من جهته عبَّر رئيس النادي، الأستاذ مبارك المعيويد، عن خالص شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على تهنئته ومتابعته المستمرة للشأن الرياضي في الأحساء، وحرصه على الارتقاء بالرياضة والرياضيين بالمحافظة.