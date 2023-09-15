شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يطلق حملة "ما توقعت" بمشاركة 35 جهة.. اعرف أهدافها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر في مقره الرئيسي بجدة، حملة "ما توقعت" الإعلامية لتوعية المجتمع بأهمية الأرصاد الجوية في حياتنا اليومية.

كما تؤكد على ضرورة متابعة حالة الطقس بشكل مستمر للوقاية من المخاطر الناجمة عن التغيرات الجوية المفاجئة، ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم العربي للأرصاد الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام.

أهداف حملة "ما توقعت"

وتهدف الحملة إلى زيادة مستوى الوعي لدى الجمهور بأهمية متابعة توقعات الطقس، وفهم المخاطر الناجمة عن التغيرات الجوية المفاجئة، وتعزيز السلامة العامة من خلال التحذير من المخاطر الجوية المحتملة، وتوفير توجيهات ونصائح للتصرف السليم في حالات الطقس السيئ.

كما تسعى الحملة إلى تعزيز ثقافة الاستعداد للتغيرات الجوية المفاجئة، وبث روح التعاون والتكاتف في المجتمع لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات الجوية المفاجئة، والتشجيع على استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الجوية لمتابعة التوقعات الجوية وتلقي التحذيرات المبكرة.

وتأتي أهمية هذه الحملة في كونها مبادرة تستخدم استراتيجية التشويق لجذب الانتباه وزيادة الوعي بالمخاطر الطقسية.

زيادة الوعي بالمخاطر الطقسية

كما أن مشاركة المجتمع بكافة فئاته في هذه الحملة ستكون لها فوائد عديدة وأهمية كبيرة منها: تعزيز السلامة العامة، والحد من الخسائر الاقتصادية، وإبراز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والأفراد في مجال توعية المجتمع بمخاطر التغيرات الجوية.

فيما يشارك في الحملة 35 جهة بالقطاعين الحكومي والخاص أبرزها وزارة الداخلية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والدفاع المدني، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الإعلام، وحرس الحدود، والمراكز التابعة لمنظومة البيئة، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والتواصل الحكومي،

هذا بالإضافة إلى الهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بجانب الهيئة العامة للطيران المدني، ووزارتي السياحة والتعليم.