شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تنفي بناء مساجد داخل أراضي الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود عدد من الأراضي داخل حد الحرم بمكة المكرمة بتصاريح جاهزة لبناء مساجد عليها هي معلومات غير صحيحة جملة وتفصيلًا.

وبينت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على منصة إكس، أنها هي الجهة الرسمية المخولة لبناء المساجد ومنح التصاريح الخاصة بها في المملكة، محذرة من تداول مثل هذه المعلومات غير الموثوقة من أشخاص ليس لهم صفة رسمية ومن جهات غير موثوقة، مستغلين في ذلك تعاطف الناس وحبهم لفعل الخير وبناء المساجد، تحت غطاء جمع التبرعات.

دعايا كاذبة

أهابت الوزارة بالجميع ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق خلف هذه الدعايات والإشاعات، ودعت المواطنين والمقيمين للتعاون في إبلاغها والجهات المختصة عن كل ما من شأنه المساس بالصالح العام.

وبينت الوزارة أنها قد شرعت في إجراءاتها القانونية بالرفع للجهات المعنية، لمحاسبة من يقف خلف هذه التصرفات الغير نظامية لإحالتهم للتحقيق لنيل العقوبات الرادعة لمثل هذه التجاوزات.