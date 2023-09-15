شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يبحث مع "الصحة العالمية" الشؤون الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبد الله بن صالح المعلم، في مقر المركز بالرياض اليوم الخميس، مدير إدارة البرامج في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط د. رنا الحجة.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية ومناقشة مستجدات المشاريع المنفذة بين المركز والمنظمة لتحسين الوضع الصحي في منطقة شرق المتوسط.

وأشادت الحجة بالمستوى المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة والجهود الحثيثة التي يبذلها لمساعدة المرضى والمصابين في شتى أنحاء العالم.

ضحايا الحروب والكوارث

كما وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة سيئون اليمنية، يستفيد منها 3.545 فردًا.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة د. عبد الله بن صالح المعلم، أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم لمساعدتهم في العثور على وظائف، والتقدم في حياتهم المهنية، وتحديد الخطة العلاجية لكل مريض على حدة وتركيب الأطراف الصناعية لهم بأنواعها، وتوفير خدمات إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية، إضافة إلى تحسين قدرات الكادر الطبي فنيًّا ومهنيًّا من خلال تدريبهم على التعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الطبية المتخصصة.

مركز الملك سلمان

إلى ذلك، دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي النوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كتانكودي بجمهورية سريلانكا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، والمنفذ خلال الفترة من 11 حتى 17 سبتمبر2023.

وكشف الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة على 2.000 فرد، وأجرى 165عملية جراحية، ووزع 500 نظارة طبية.

وواصل المركز توزيع السلال الغذائية في جمهورية السودان، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان لعام 2023.

وجرى أمس الأول توزيع 34 طنًا و160 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مركز الكريبة بمحلية مدني التابعة لولاية الجزيرة، استفاد منها 5.217 فردًا من الفئات النازحة.

ووزع المركز أمس، 61 طنًا و750 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في منطقة مظفر قر بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.550 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.