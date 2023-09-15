شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يغادر إلى كوبا للمشاركة في قمة "الـ77 + الصين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- يغادر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اليوم الخميس، إلى هافانا عاصمة جمهورية كوبا، لترأس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة "الـ77 + الصين"، التي ستنعقد يومي 15 - 16 سبتمبر 2023.

وتناقش قمة مجموعة "الـ77+ الصين"، العديد من المستجدات على الساحة الدولية، والتحديات التي يشهدها العالم، كما سيبحث ممثلي الدول المشاركة في القمة الحلول المستدامة للتحديات التي يشهدها العالم، بما في ذلك بناء شراكات ذات منفعة متبادلة، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف.

مجموعة "الـ77+ الصين"

كما سيعقد وزير الخارجية على هامش القمة عددٌ من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في قمة مجموعة "الـ77+ الصين".