شكرا لقرائتكم خبر عن 9200 جهة مرتبطة.. "تحول القطاع الصحي" يستعرض مبادرة التتبع الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض برنامج "تحول القطاع الصحي" أحد برامج رؤية المملكة 2030، ثمار مبادرته التحولية "نظام التتبع الإلكتروني" التابعة لهيئة الغذاء والدواء.

ويتولى نظام التتبع الإلكتروني، متابعة حركة المستحضر الصيدلاني في سلاسل الإمداد منذ خروجها من المصنع حتى وصولها لأيدي المستهلك مع تفاصيل ومكونات أخرى.

نظام التتبع الإلكتروني

يتم التتبع الإلكتروني وفقًا لأحدث وسائل التقنية العالمية التي وضعت لتعقب المستحضرات الصيدلانية سواء كانت مصنعة داخل المملكة أو مستوردة من خارجها، إسهامًا في أن تكون المملكة رائدة في هذا المجال.

ونشر البرنامج عبر حساباته الرسمية عدد الجهات ذات العلاقة التي تم ربطها "بنظام التتبع الإلكتروني"، ببلوغها 9200 جهة حتى عام 2022 منذ تدشينه عام 2018 في إطار تحقيق النظام للتوفر والأمن الدوائي، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة وضمان سلامة المستحضرات الصيدلانية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.