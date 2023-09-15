السعودية | الربيعة يلتقي وزير الداخلية والتنمية الإقليمية في جمهورية السلفادور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، معالي وزير الداخلية والتنمية الإقليمية في جمهورية السلفادور خوان كارلوس بديغان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية السفير غير المقيم لدى جمهورية السلفادور هيثم بن حسن المالكي، وذلك بالعاصمة سان سلفادور.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، وبحث سبل آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمركز.

وأشاد خوان كارلوس بديغان بجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف الدول ذات الاحتياج والمتضررة حول العالم دون تمييز.