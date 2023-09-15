السعودية | وصول ممثلي جمهورية تشاد إلى مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم الخميس 14/ 9 / 2023 وصول ممثليّ جمهورية تشاد إلى مقر التحالف الإسلامي، ليصبح عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى مقر التحالف 31 دولة.

وأوضح أمين عام التحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي؛ أن وصول ممثلي جمهورية تشاد إلى مقر التحالف الإسلامي وعملهم جنباً إلى جنب مع زملائهم من ممثلي دول التحالف، يُعدّ خطوه إيجابية ومُباركة من قِبل قيادة الحكومة التشّادية واستشعاراً منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهام عملهم، منوهاً بالدور الكبير المنوط بممثلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف ومبادراته الإستراتيجية في محاربة الإرهاب.

وأكد اللواء المغيدي أن جمهورية تشاد بما تتمتع به من أطياف دينية وعرقية وثقافية مختلفة وموقع جغرافي مهم في القارة الأفريقية، سيكون له الأثر الإيجابي الكبير بتواجدها كعضو فاعل بالتحالف الإسلامي.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته 42 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.