شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من خيسوس قبل مواجهة الرياض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الرياض ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة بين الهلال السعودي ونادي الرياض في التاسعة مساء غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

خيسوس يقرر ضم نيمار لمواجهة الرياض

وقرر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح الفريق الأول الكروي لقائمة الزعيم لمواجهة الرياض غدا، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وبحسب ما نشرته جريدة “الرياضية” السعودية، فإن البرازيلي نيمار دا سيلفا دخل قائمة الهلال لمواجهة الرياض غدا بقرار من خورخي جيسوس.

وقد تشهد مباراة الهلال والرياض غدا على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، الظهور الأول للبرازيلي نيمار دا سيلفا، منذ قدومه هذا الصيف من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد لمدة موسمين.