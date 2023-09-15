شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من اليوم.. العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ اليوم الجمعة 15 سبتمبر العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، في كل من مخالفات البناء العامة، ومخالفات الطرق والشوارع.

ولتفاصيل جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية 1444 – 2023، اضغط الرابط هنا.

وتحت شعار "بادر بالتصحيح"، قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر موقعها على تطبيق إكس: "معالجة مخالفات البناء العامة ومخالفات الطرق والشوارع تساهم في الحفاظ على سلامة المارة وحماية الأحياء السكنية من المخاطر".

9 مجموعات للمخالفات

أوضحت الوزارة أن التعديل الجديد شمِل 9 مجموعات للمخالفات، وهي: (مخالفات الأنشطة التجارية، مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، مخالفات الطرق والشوارع، مخالفات البناء، مخالفات محطات الوقود، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، مخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية).

وتضمن القرار منح المحلات والمنشآت المشمولة بالجدول فترة تمتد حتى (120 يومًا) لتصحيح أوضاعها ابتداءً من تاريخ 19/11/1444هـ، بينما تم منح مهلة (90 يومًا) لتصحيح مخالفات الطرق والشوارع ومخالفات البناء العامة من تاريخ الاعتماد.

وشددت الوزارة على أن التعديلات الجديدة ستُسهم في رفع معدلات الامتثال، وتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية.