شكرا لقرائتكم خبر عن بـ100 مقطع قصير.. مجمع الملك سلمان للغة العربية يطلق قناته التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إطلاق قناته التعليمية على اليوتيوب تحت اسم "العربية للعالم"، لتمكين متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من المهارات الأساسية التي يحتاجون إليها، من خلال تقديم محتوى عربي تعليمي فعّال وإثرائي سهل ومُيسر وعصري، يضم جوانب الحياة اليومية والمواقف التواصلية، وإستراتيجيات التعلم.

وتقدم القناة أكثر من 100 مقطع تعليمي قصير، مقسمة إلى 5 مسارات على نحو يسهل الوصول إلى الموضوعات المستهدفة، إذ جرى تأليف محتوى القناة وجمعه بالتعاون مع نخبة من الخبراء السعوديين المتخصصين في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، في حين تُقدَّم المواد المؤلَّفة عن طريق مقدمين محترفين بطريقة غير تقليدية، وبتدقيق من فريق الخبراء.

المسارات التعليمية

تضم المسارات التعليمية الخمسة للقناة، كلًّا من : "العربية من حولي"، و"العربية للتواصل"، و"إبداع العربية"، و"دليلك نحو تعلم العربية"، و"الثقافة العربية"؛ وهو ما سيسهم في تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خلال المواقف الواقعية اليومية، وإثراء حصيلتهم اللغوية بمفردات وتراكيب وتعبيرات مناسبة، فضلًا عن تمكين المتعلم من التواصل مع الآخرين، ونشر الوعي بمميزات اللغة العربية وجمالياتها.

يذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، يعدّ مرجعًا عالميًّا في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خلال مشاريعه ومبادراته ومنتجاته وتطبيقاته ووسائله التعليمية الجديدة والمبتكرة؛ وهو ما جعله متميزًا في توفير تعليم من الطراز العالمي، وفقًا لأهدافه الإستراتيجية في المحافظة على سلامة اللغة العربية وهويتها اللغوية، ودعمها نطقًا وكتابةً، وتيسير تعليمها وتعلّمها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.