شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تحصد جائزة الشارقة للتواصل الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُوَّجت وزارة الدفاع ممثلةً في الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي، أمس، بجائزة الشارقة للتواصل الحكومي عن فئة "أفضل استراتيجية اتصال للتعامل مع أزمة"، من بين 15 متنافساً على مستوى المشاركات العالمية.

وسلم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الجائزة لمدير عام الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية، عبدالرحمن بن سلطان السلطان، في الحفل الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة، بالتزامن مع ختام فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ12.

تميز في الاتصال والابتكار

اختارت لجنة تحكيم الجائزة التي تضم عدداً من المختصين والخبراء في مجال الإعلام والاتصال الحكومي، الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي للفوز بهذه الجائزة، تقديراً لجهودها في تحقيق التميز في قطاع الاتصال الحكومي، وفعالية ممارساتها في تنفيذ الحملات الاتصالية، إلى جانب توظيف المنصات الرقمية ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية في بلوغ الشريحة المستهدفة من الجمهور، والابتكار والرؤى الاستباقية، والتأثير والنتائج المحققة.

وتضمنت معايير الفوز بالجائزة، نجاح الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي بوزارة الدفاع في إدارة وتنفيذ إستراتيجيات التواصل للتعامل مع الأزمات، ومنها الحملة الاتصالية لإبراز جهود القوات المسلحة السعودية في عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، التي تعد أكبر عمليات إجلاء إنساني مـن نوعها في العالم.

دفعة قوية

أكد السلطان، أن الجائزة تعكس مدى التزام الإدارة العامة بتطبيق إستراتيجيات تواصل وحملات محكمة وفعالة على المنصات الرقمية، ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تُعدّ دفعة قوية وتحفيزية لجميع العاملين في مجال التواصل بالوزارة، لبذل مزيد من الجهد والعطاء والإبداع والتميز.

وأوضح أن الخطط الاتصالية التي نفذتها الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي في وزارة الدفاع، ومنها التغطية الإعلامية لعمليات الإجلاء الإنسانية مـن جمهورية السودان إلى المملكة، حققت أهدافها الاتصالية الاستراتيجية المتمثلة في إبراز جهود القوات البحرية الملكية السعودية التي نفذت عمليات الإجلاء بإسناد من أفرع القوات المسلحة، وذلك نتيجة المتابعة اليومية الدقيقة والتوجيهات المستمرة من قيادات الوزارة، بالإضافة إلى التكامل والتنسيق الفعال على أعلى مستوى بين مختلف الكيانات التابعة للوزارة، والجهود المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.