شكرا لقرائتكم خبر عن الغنام: "الرياض إكسبو 2030" يستهدف إيجاد مستقبل مشرق لشعوب العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير الملف الفني للرياض إكسبو 2030 م. عبد العزيز الغنام، أن الرياض إكسبو 2030 يأتي ضمن مساعي المملكة لتمكين الدول كافة من إحداث تأثير على النطاق الدولي، بهدف إيجاد مستقبل مشرق لشعوب العالم، وذلك تحت شعار المعرض "معًا نستشرف المستقبل"،

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، لأعضاء لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، عن معرض الرياض إكسبو 2030 الذي تسعى المملكة لاحتضانه

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العناوين الفرعية الثلاثة للمعرض

أوضح الغنام أن العناوين الفرعية الثلاثة للمعرض تأتي إلى جانب الموضوع الرئيس، لتمثل رغبة المملكة في تقديم نسخة من المعرض تسهم في استشراف مستقبل أفضل للبشرية.

وأضاف: يأتي "الازدهار للجميع" ليحقق الازدهار لمجتمع أكثر سلامًا تتاح فيه فرص العلوم والابتكار للجميع، و"العمل المناخي" لتعزيز إيجاد الحلول الإبداعية للتغير المناخي عبر توحيد الجهود الدولية، و"غد أفضل" لتسخير العلوم والابتكارات والتقنيات لتطوير أدوات جديدة للأفراد والمجتمعات".

اهتمام كبير بالثقافة والتراث

وأضاف مدير الملف الفني للرياض إكسبو 2030: يولي الرياض إكسبو 2030، استلهامًا من رؤية السعودية 2030، اهتمامًا كبيرًا بالثقافة والتراث، إذ تزخر المملكة بالمكونات الثقافية والحضارة الأصيلة، بتراث خالد وتقاليد عريقة وكنوز ثقافية، والتي نسعى من خلال المعرض ليتعرف الزوار عليها ويكونوا جزءًا منها.

وتابع أن العاصمة على أتم الجاهزية لاحتضان هذا المحفل العالمي، وتقديم نسخة غير مسبوقة في تاريخ تنظيم معارض إكسبو الدولية.

مستهدفات المملكة الطموحة

جرى خلال الحفل التعرف على مستهدفات المملكة الطموحة في معرض الرياض إكسبو 2030، والمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها العاصمة، والتي ستكون في حلتها الكاملة بحول عام 2030.

كما جرى استعراض آلية تشغيل موقع معرض الرياض إكسبو 2030، الذي سيتم عبر الطاقة النظيفة التي تعتمد على الطاقة الشمسية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوير معايير عالية لكفاءات الموارد وإستراتيجيات مفصلة لتعزيز التنوع البيولوجي، والقضاء على هدر الطعام، وضمان إدارة النفايات الخضراء وإعادة تدويرها.

ويأتي الحفل على هامش استضافة المملكة اجتماع "لجنة التراث العالمي" في الرياض في دورتها الخامسة والأربعين الموسعة للجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، بصفتها الرئيس الحالي للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو ما بين 10 - 25 سبتمبر الحاليّ.