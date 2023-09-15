شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. رياح شديدة وتدنٍ في مدى الرؤية على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساء جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، رياحًا شديدة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

تشهد جدة ورابغ شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

يُتوقع أن تشهد بدر وينبع أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات، وارتفاع الأمواج.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم في تبوك

يُتوقع أن تشهد الوجه وأملج وضباء، رياحًا شديدة، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

حالة الطقس اليوم في جازان

تشهد أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد، أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

حالة الطقس اليوم في حائل

يُتوقع أن تشهد الحائط والسليمى والشملى والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في عسير

تشهد المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.