شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المختصة تناقش آلية العمل لتطبيق دليل إدارة الأصول والمرافق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت وكالة وزارة الداخلية للقدرات الأمنية ممثلة بلجنة الأصول والمرافق أمس الخميس، اجتماعها الأول لمناقشة تطبيق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، ومنح الصلاحيات لرفع العقود التشغيلية عبر منصة "إكسبرو"، وذلك في مقر نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.

وناقشت اللجنة آلية العمل لتطبيق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق بوزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وإمارات المناطق، لتحقيق الأهداف وتعزيز الممارسات المتعلقة برفع كفاءة وجودة الإنفاق في إدارة الأصول والمرافق، وبحث التحديات في عملية تطبيق الدليل وإيجاد الحلول لها.