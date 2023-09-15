السعودية | وزير الحج والعمرة يناقش الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين من المملكة الأردنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة

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اختتم معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، زيارته الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية اليوم، بعقد لقاءات موسّعة مع أصحاب المعالي وقيادات الشؤون الدينية والأوقاف والقطاعات المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن في الحكومة الأردنية، إلى جانب لقاء معالي وزير الشؤون الدينية الفلسطيني، وكبار مسؤولي الشركات المقدمة لخدمات الحج والعمرة، و عدد من المسؤولين من القطاع العام والخاص.

وبحث خلال اللقاءات تسهيل وصول المعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وأكّد معالي الدكتور الربيعة للجانب الأردني على ترحيب المملكة حكومةً وشعبًا بجميع المعتمرين القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن الزيارة جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ؛ تأكيدًا لحرص حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة وجميع قطاعات منظومة خدمة ضيوف الرحمن على إتاحة الفرصة للمسلمين في جميع أنحاء العالم لزيارة الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل التسهيلات لهم، بما يضمن توفير الوقت والجهد، ويرفع من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وإثراء التجربة الدينية والثقافية؛ تحقيقًا لأهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن “أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030”.

وتركزت المباحثات بين الجانبين على تطوير منافذ القدوم البرية بين المملكتين، بعد أن سجلت الإحصاءات ازدياد في عدد المعتمرين القادمين من الأردن هذا العام بنسبة 50 ٪؜ عن العام الماضي ، كما تناولت المباحثات اعتماد تأهيل وزارة الأوقاف لوكالات تقديم الخدمة دون الحاجة للحصول على شهادة “إياتا”.

هذا وشهدت الزيارة تدشين معرض ومنصة “نُسك” التعريفي بالعاصمة “عمّان” وسط حضور كبير من الجهات ذات العلاقة بتقديم خدمات الحج والعمرة وشركات القطاع الخاص في المملكة الأردنية، حيث استعرض معالي وزير الحج والعمرة خلال حديثه مع ممثلي القطاع الخاص، المميزات والخدمات التي تتيحها المنصة، والقفزة التي أحدثتها في خدمة ضيوف الرحمن.

وعد معاليه المعرض جسر تواصل يجمع الجهات مقدمي الخدمات في القطاع الخاص بالأردن بأشقائهم السعوديين في القطاع ذاته لبحث أفضل سبل الاستفادة من المنصة وخدماتها المتطورة وتوَّعي بالفوائد المتعددة التي تعود على المعتمر ؛ مثل اختيار الباقات والنصائح الإثرائية ،وأدلة معرفة المواقع التاريخية ، لتكون بوابة شاملة لكل ما يتعلق بأداء مناسك العمرة”:داعيًا الشركات إلى “ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، والاستعداد المُسبق لخدمتهم.

يذكر أن زيارة معالي وزير الحج والعمرة وقيادات منظومة خدمة ضيوف الرحمن الدولية للمملكة الأردنية الهاشمية ، تأتي امتدادًا للجولات التي تسهم في التعريف بالجهود التي تبذلها المملكة لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة الإسلام والمسلمين من جميع أنحاء العالم من خلال المبادرات المستمرة في تطوير أنظمة العمرة وتسهيل رحلة زوار الحرمين الشريفين.