السعودية | “الالتزام البيئي” يطلق رحلة الاعتماد لمهامهِ البيئية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

وقّع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اتفاقية تعاون مع المركز السعودي للاعتماد، أطلق معها رحلة الاعتماد لمهامهِ البيئية، التي ستبدأ من خلال تطبيق معايير الاعتماد لنظام التفتيش وفق الاشتراطات الدولية لنظام الجودة، بناءً على المواصفات القياسية الدولية.

وبين الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي، أن رحلة الاعتماد للارتقاء بالجودة والتميز التشغيلي لمهام المركز تهدف إلى تحقيق الكفاءة والحيادية في مهامه الرقابية على كافة الأنشطة التنموية مما يساهم بتحقيق طموحاته الاقتصادية دون الإضرار بالبيئة، وفق معايير تفتيش ذات موثوقية عالية.

من جانبه أوضح مدير الجودة والتميز التشغيلي بالمركز حسن بن سرحان، أن رحلة الاعتماد في مجال التفتيش البيئي يضمن تفادي المخاطر وسلامة الإجراءات الفعالة لحماية البيئة، بالإضافة إلى كفاءة المفتش، وملائمة طرق التفتيش، مضيفاً أن توفير متطلبات الاعتماد لجودة التفتيش البيئي يأتي كمرحلة أولى ومن ثم سيتم العمل على الحصول على معايير الجودة لاعتماد خدمة التراخيص البيئية كمرحلة أخرى، ومن ثم الحصول على الاعتماد لباقي الخدمات التي يقدمها المركز؛ للرفع من موثوقية العمليات والخدمات التي يقدمها وفق معايير عالمية، يحقق من خلالها آثار أفضل لحماية البيئة.

واستعرض المركز الوطني حفل إطلاق رحلة الاعتماد مسار العمل الممنهج لرفع جودة العمليات داخل منظومة العمل، وخططه المستقبلية للحصول على كافة متطلبات الاعتماد الدولية، وذلك في حفل حضره عدد من مسؤولي وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز السعودي للاعتماد، بالإضافة إلى خبراء الاستدامة البيئية بالأمم المتحدة المعنيين بشأن الاعتماد البيئي شاركوا في عملية إطلاق رحلة الاعتمادية واجتيازه مؤخراً لعمليات التدقيق الخارجي لنظام الجودة (آيزو ISO 9001).