السعودية | فيديو.. شاب يقتحم ملعب مباراة في الدوري السعودي

شكرا لقرائتكم فيديو.. شاب يقتحم ملعب مباراة في الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتحم مواطن ملعب مباراة كرة قدم في نجران بالسعودية، خلال مباراة نادي الأخدود والاتحاد، مساء أمس الخميس في الدقيقة 79 من مجريات المباراة ضمن منافسات الجولة الـ6 بدوري روشن السعودي، فيما ألقت الشرطة القبض عليه، وتم إحالته إلى النيابة العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأنـه بالتنسيق مع وزارة الرياضـة، تم ضبـط مواطـن لاقتحامـه ملعـب مباراة كـرة قـدم بدخول أرضيته، وجرى إيقافـه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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يذكر أن التعديلات على لائحة العقوبات التي وافق الاتحاد السعودي عليها مؤخراً، نصت على أن اقتحام الملعب من أحد الجماهير غرامته قيمتها 100 ألف ريال بحق النادي الذي ينتمي له المقتحم.